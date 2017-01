Was man erlebt, wenn man jeden Tag in einer fremden Badewanne badet

Meinst du, so etwas würde auch in einer anderen Stadt als Toronto funktionieren?

Ich glaube es geht weniger um das wo – als um das wie. Hätte ich meine Anfrage anders formuliert und keine Fotos von mir hochgeladen, wäre es vielleicht falsch rübergekommen. Ebenso wenn ich es statt auf Bunz in einer Kleinanzeige veröffentlicht hätte. Es gibt fast überall Menschen, die so offen sind wie hier in Toronto. Auch in Deutschland kann ich mir das gut vorstellen.

Glaubst du, ein Badezimmer kann dir viel über seinen Besitzer sagen?

Auf jeden Fall! Es ist ein sehr persönlicher Raum, ein Ort, an dem man oft alleine ist und nachdenkt. Meine Freundin Hannah meinte einmal: "Kein Wunder, dass du so viele tiefgründige Gespräche mit dem Leuten führst. Im Badezimmer ist man alleine und ehrlich mit sich selbst. Was für ein perfekter Ort für offene Gespräche."

Was war das beste Bad bisher?

Schwierige Frage, denn sie waren alle auf ihre Weise besonders. Wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann wäre es das mit den Quietscheentchen. Es war so schön unschuldig und meine Gastgeberin spielte mir dazu auf der Ukulele vor. Das hat mich irgendwie in meine Kindheit zurückversetzt.