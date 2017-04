Diese Fotos zeigen den muslimischen Alltag in Deutschland, wie er wirklich ist

Art

Shisha-rauchen neben Gartenzwergen

Wie leben Muslime in Deutschland? Was fühlt eine Kopftuchträgerin, wenn sie in der U-Bahn alle anstarren? Wie sieht sie eigentlich aus, so eine Hinterhofmoschee?

Über Muslime und wie sie in Deutschland ankommen, leben, eine Heimat finden, wird viel diskutiert. Oft enden alle Aussagen über deutsche Muslime in markigen Sätzen – von "Der Islam gehört auch zu Deutschland" (Aussage des damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff) bis zu "Maria statt Scharia" (NPD-Wahlplakat). Geredet wird meistens über Muslime und selten mit ihnen.

Jetzt gibt es Fotos, die das Leben von Muslimen in Deutschland endlich einmal anders zeigen: ohne Klischees und ganz nah dran.