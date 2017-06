Shamsia Hassani ist Afghanistans bekannteste Graffiti-Sprayerin - und vielleicht die einzige

Das ist Shamsia mit ihren Werken:

Wie wählst du deine Themen aus?

Meine Kunst ist in verschiedene Serien eingeteilt, die jeweils ein anderes Thema in den Vordergrund stellen. Eine meiner Serien heißt "Birds of No Nation". Sie befasst sich mit dem Thema Migration, dem viele Afghanen, ihre Freunde und Familien gegenüberstehen. Auch Zugvögel wandern aus, um in Sicherheit zu sein, und überall zu leben, wo sie sich gut fühlen. Zugvögel haben kein eigenes Land und keinen festen Wohnort.

Meine Serie will an die tausenden Menschen erinnern, die im letzten Jahrhundert Afghanistan auf der Suche nach Frieden und einer neuen Identität in Europa oder anderen Länder verlassen haben. Aus diesem Grund sind wir Afghanen wie Zugvögel. Wir verlassen Afghanistan auf der Suche nach Sicherheit, und bleiben, wo wir uns gut fühlen. Deshalb heißt meine Serie "Birds of No Nation".

Hier ein Beispiel aus der Reihe: