"Meine Bilder helfen, sich wohler im eigenen Körper zu fühlen"

Páramo wurde auf Mallorca geboren und zeichnete schon als Kind Cartoons in sein Skizzenbuch. Er studierte Design in Spanien und lebt heute als freischaffender Künstler in Köln. Mit uns hat er über seine Kunst gesprochen.



Warum zeichnest du Körper?

"Weil Körper einfach die perfekte Art sind, sich auszudrücken. Die meisten sehen an ihren Körpern aber nur, was die Gesellschaft ihnen als Makel verkauft. Ich will, dass Menschen ihre Körper aus einer neuen Perspektive betrachten, in der Makel ins Gegenteil verkehrt werden. Darum zeichne ich unkonventionelle Menschen."