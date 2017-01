Das sind die Poster, mit denen Trumps Gegner jetzt demonstrieren

Die Fotos sind ein starkes Signal für ein liberales, weltoffenes Amerika:

Gemeinsam ergeben die Bilder eine Collage von US-Bürger mit unterschiedlichem ethnischem Hintergrund. Die Serie heißt "We the People" – wie der erste Satz der US-Verfassung. Fairley und 17 weitere Künstler wollten bewusst keine Politiker zeigen, um deutlich zu machen, auf wen es in einer Demokratie eigentlich ankommt. Es passt zu dem, was Obama in seiner Abschiedsrede der US-Bevölkerung mit auf den Weg gab (bento).

"We the People" wird von einer Nonprofit-Organisation herausgegeben und soll ein Zeichen gegen "Hass, Angst und offenen Rassismus" sein (The Amplifier Foundation).