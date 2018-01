Zu Besuch im ersten Harry-Potter-Tattoostudio Deutschlands

Bevor die Tür am Springerplatz 40 in Bochum geöffnet wird, zündet die Inhaberin Jantina Sonnenschein drinnen Kerzen und Räucherstäbchen an.



Wer den Weg in die "Winkelgasse" findet, ein besonderes Tattoo-Studio für Harry-Potter-Liebhaber, der kann sich gut vorstellen, wie es in der echten Winkelgasse wohl aussieht, der Straße der Zauberläden.



Hier stehen antike Sofas, an der Decke hängt ein uralter Kronleuchter, eine steile Treppe ist mit dunklen Gardinen verhangen. In Vitrinen und auf kleinen Regalen stehen Kerzen, die Werke von J.K. Rowling und frisch gekochter Tee.