Lukas wird das Handy geklaut – er bringt die Chats des Diebes als Buch raus

Marco hat es Lukas geklaut. Da war Lukas gerade dabei, Geld abzuheben. Der 29-Jährige arbeitet als Grafikdesigner in Leipzig. Ein Typ packt ihn von hinten am Nacken und sagt "Dein Geld", so erzählt es Lukas heute. Vor ihm bauen sich zwei weitere auf, Lukas schätzt sie auf 16, 17 Jahre. Sie nehmen nicht nur sein Geld, sondern auch sein Handy, ein altes Sony Ericsson.