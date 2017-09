"Jedes Hakenkreuz ist zu viel": Wie Berliner Graffitikünstler gegen rechte Schmierereien kämpfen

Mehrere internationale Medien berichteten, Al-Jazeera rief an, zuletzt kam die britische BBC vorbei. Das Interesse sei irre, sagt Ibo. Und eigentlich brauche es das gar nicht:

Was es bei der Aktion leider auch gibt: Immer wieder Hass im Netz.

Es würde immer wieder Anfeindungen geben, sagt Ibo. Manche beschimpfen ihn als Mitglied des IS, andere meinen, er sei bei den Illuminaten – weil ein Hakenkreuz mal in eine Eule verwandelt wurde, die angeblich an den Geheimbund erinnert.

"Das ist alles ziemlich absurd, aber ich nehme es mit Humor", sagt Ibo. Anders ginge es auch nicht: