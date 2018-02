Carsten war obdachlos – jetzt fotografiert er teure Hochzeiten und reist um die Welt

Die Schule hattest du abgebrochen – hast du danach noch irgendeine Ausbildung gemacht?

Nein. Alles, was ich wusste, wusste ich aus Tutorials auf YouTube. Und aus einem Buch, das ich mit elf Jahren in der Schulbücherei gefunden habe: "Fotografie für Anfänger". Das habe ich ausgeliehen und niemals zurückgegeben. Es liegt bis heute auf meinem Schreibtisch.

Als ich die Entscheidung getroffen hatte, Hochzeitsfotograf zu werden, schrieb ich eine Liste von Dingen, von denen ich dachte, dass ich sie brauchen könnte. Ein bisschen Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Betriebswirtschaft oder wie man Paare am besten in Szene setzt. Daraus erstellte ich eine Pyramide, mit den leichtesten Dingen am Boden und den schwierigen an der Spitze. Da habe ich mich dann von unten nach oben durchgearbeitet. Nach etwa einem Jahr war ich so weit, dass ich von der Fotografie leben konnte.