"Den Mond umarmen": Flüchtlingskinder haben Fotografinnen ihre Träume erzählt

Hannah, 7, aus Syrien – lebt in Berlin. (Bild: UNHCR) Hannah, 7, aus Syrien – lebt in Berlin. (Bild: UNHCR)

"Ich wünsche mir nur, dass meine Eltern nach Deutschland kommen." Hannahs Eltern und ihr Zwillingsbruder sind noch in Damaskus. Ihr Onkel erzählt: "Hannah ist erst 7 aber die ist unheimlich klug und sie kann Ungerechtigkeit... "Ich wünsche mir nur, dass meine Eltern nach Deutschland kommen." Hannahs Eltern und ihr Zwillingsbruder sind noch in Damaskus. Ihr Onkel erzählt: "Hannah ist erst 7 aber die ist unheimlich klug und sie kann Ungerechtigkeit...

... nicht ertragen. Die Situation in Syrien wurde zu viel für sie. Als ihre Großmutter und ich nach Deutschland aufbrachen, haben ihre Eltern entschieden, dass sie mit uns kommen sollte... ... nicht ertragen. Die Situation in Syrien wurde zu viel für sie. Als ihre Großmutter und ich nach Deutschland aufbrachen, haben ihre Eltern entschieden, dass sie mit uns kommen sollte...

... Sie vermisst ihre Eltern sehr und ich kann sie nicht ersetzen. Aber ich versuche, für sie da zu sein. Zum Glück ist sie ein sehr starkes Mädchen. Stark wie eine Löwin." ... Sie vermisst ihre Eltern sehr und ich kann sie nicht ersetzen. Aber ich versuche, für sie da zu sein. Zum Glück ist sie ein sehr starkes Mädchen. Stark wie eine Löwin."

Ghazel, 10, aus Syrien – wohnt in Lausanne in der Schweiz (Bild: UNHCR) Ghazel, 10, aus Syrien – wohnt in Lausanne in der Schweiz (Bild: UNHCR)

"Mein größter Traum ist es, dass alle Menschen Flügel haben, wie Engel. Dann könnten wir alle fliegen, den Mond umarmen und den Himmel berühren." "Mein größter Traum ist es, dass alle Menschen Flügel haben, wie Engel. Dann könnten wir alle fliegen, den Mond umarmen und den Himmel berühren."

Amr, 15, aus Syrien – lebt in Wien. (Bild: UNHCR) Amr, 15, aus Syrien – lebt in Wien. (Bild: UNHCR)

"An meinem ersten Schultag hier war ich sehr nervös. Ich wusste nicht, worüber ich mit den anderen Schülern reden soll. Ich war das erste syrische Kind in der Klasse... "An meinem ersten Schultag hier war ich sehr nervös. Ich wusste nicht, worüber ich mit den anderen Schülern reden soll. Ich war das erste syrische Kind in der Klasse...

... Inzwischen habe ich einige Freunde gefunden, aber manchmal vermisse ich meine Freunde in Syrien. Die Welt wäre so viel besser ohne Krieg. Ich sehe im Internet viele Nachrichten aus Syrien und es ist so schwer... ... Inzwischen habe ich einige Freunde gefunden, aber manchmal vermisse ich meine Freunde in Syrien. Die Welt wäre so viel besser ohne Krieg. Ich sehe im Internet viele Nachrichten aus Syrien und es ist so schwer...

... zu erkennen, ob sie wahr sind. Die Menschen müssen die Wahrheit erfahren und Journalisten haben die Chance, die Wahrheit zu erzählen. Deswegen möchte ich Journalist werden." ... zu erkennen, ob sie wahr sind. Die Menschen müssen die Wahrheit erfahren und Journalisten haben die Chance, die Wahrheit zu erzählen. Deswegen möchte ich Journalist werden."

Farida und Avien, 8 und 5, Schwestern aus Syrien – leben in Berlin. (Bild: UNHCR) Farida und Avien, 8 und 5, Schwestern aus Syrien – leben in Berlin. (Bild: UNHCR)

"Ich finde meine kleine Schwester richtig süß und ich liebe es, ihr vorzulesen – so wie ich es in Syrien getan habe. Ich möchte einfach nur mit ihr im Park Schmetterlinge fangen. Das machen wir immer zusammen." "Ich finde meine kleine Schwester richtig süß und ich liebe es, ihr vorzulesen – so wie ich es in Syrien getan habe. Ich möchte einfach nur mit ihr im Park Schmetterlinge fangen. Das machen wir immer zusammen."

Manaal, 14, aus Somalia – lebt jetzt in Amsterdam. Manaal, 14, aus Somalia – lebt jetzt in Amsterdam.

"Ich war erst ein mal in einem Flugzeug und das war, als ich aus Somalia hierher gekommen bin. Im Flugzeug habe ich die ganze Zeit Schmetterlinge im Bauch gehabt. Als wir am Flughafen ankamen, habe ich endlich meinen Vater wiedergesehen... "Ich war erst ein mal in einem Flugzeug und das war, als ich aus Somalia hierher gekommen bin. Im Flugzeug habe ich die ganze Zeit Schmetterlinge im Bauch gehabt. Als wir am Flughafen ankamen, habe ich endlich meinen Vater wiedergesehen...

... Ich hatte ihn sehr lange nicht gesehen, also bin ich auf ihn zu gerannt und habe ihn ganz fest umarmt. Ich habe mal einen Film über eine Flugbegleiterin gesehen und sie sah so... ... Ich hatte ihn sehr lange nicht gesehen, also bin ich auf ihn zu gerannt und habe ihn ganz fest umarmt. Ich habe mal einen Film über eine Flugbegleiterin gesehen und sie sah so...

... hübsch und klug aus, dass ich entschied, auch Flugbegleiterin zu werden. Ich möchte reisen, Paris sehen und ständig Schmetterlinge in meinem Bauch haben." ... hübsch und klug aus, dass ich entschied, auch Flugbegleiterin zu werden. Ich möchte reisen, Paris sehen und ständig Schmetterlinge in meinem Bauch haben."

Shoaib, 11, aus Afghanistan – lebt in Berlin. Shoaib, 11, aus Afghanistan – lebt in Berlin.

"Wenn ich aufwache, denke ich an Fußball. Wenn ich schlafen gehe, denke ich an Fußball. In Afghanistan habe ich Fußball gespielt und hier in Deutschland tue ich es auch. In meinem Leben... "Wenn ich aufwache, denke ich an Fußball. Wenn ich schlafen gehe, denke ich an Fußball. In Afghanistan habe ich Fußball gespielt und hier in Deutschland tue ich es auch. In meinem Leben...

... haben sich so viele Dinge verändert, aber das Fußballspielen ist mir geblieben. Mein Traum ist es, der beste Fußballer der Welt zu werden!" ... haben sich so viele Dinge verändert, aber das Fußballspielen ist mir geblieben. Mein Traum ist es, der beste Fußballer der Welt zu werden!"

Khalid, 20, aus Somalia – lebt in Wien. (Bild: UNHCR) Khalid, 20, aus Somalia – lebt in Wien. (Bild: UNHCR)

"Als Kind habe ich immer von einer Geburtstagsfeier geträumt. Ich bin ein großer Fan von Harry Potter und Batman und habe mit Mottopartys gewünscht, wo meine Freunde in Kostümen auftauchen... "Als Kind habe ich immer von einer Geburtstagsfeier geträumt. Ich bin ein großer Fan von Harry Potter und Batman und habe mit Mottopartys gewünscht, wo meine Freunde in Kostümen auftauchen...