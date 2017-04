So aufregend sind Filmplakate, wenn ein Designer sie entwirft

Style

Und jetzt auch noch neu dabei: Arket

Wir gehen bei H&M einkaufen, auch wenn wir nicht eine Filiale mit den roten Großbuchstaben betreten. Denn viele andere Modeketten gehören zum Konzern.

In Deutschlands beliebtesten Einkaufsstädten musst du gezielt nach Alternativen suchen. An fast jeder Straßenecke befindet sich ein Store, der zur H&M-Gruppe gehört: Cos, Monki, Weekday, & Other Stories, Cheap Monday und H&M Home (hier ist es wieder offensichtlich).

Und damit nicht genug, in diesem Jahr kommt noch ein Konzept dazu.