"Kleine Feuer überall" von Celeste Ng

Darum geht's:

Familien sind komplizierte Gebilde. Und ob wir wollen oder nicht – ihre Komplikationen sind immer auch unsere eigenen. Die US-amerikanische Autorin nimmt diese Komplikationen in ihren Büchern Stück für Stück auseinander. So war es in ihrem Debüt "Was ich euch nicht erzählte", und so ist es auch in "Kleine Feuer überall".

Der Roman beleuchtet das Innenleben zweier Familien in einer beschaulichen Kleinstadt in den 1990er Jahren. Auf der einen Seite stehen die Richardsons: Mutter, Vater, vier Kinder, erfolgreich, attraktiv, und vor allem: bestens angepasst. Und dann sind da die Wrights: Eine alleinerziehende Künstlerin und ihre Tochter, die sich weigern, nach den Regeln zu spielen – und so auch das Leben der Richardsons durcheinander bringen.

Dieses Buch solltest du lesen, wenn… du auch manchmal darüber nachgrübelst, wie viel von deiner Familie eigentlich in dir steckt.