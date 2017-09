Warum eine Künstlerin Gott als schwarze Frau darstellt

People of Color

Person of Color (beziehungsweise plural: People of Color) ist ein Begriff für Menschen, die in der Mehrheitsgesellschaft als nicht-weiß angesehen werden und sich Rassismus ausgesetzt fühlen. Er dient Menschen als Selbstbeschreibung, die in Anteilen über afrikanische, asiatische, lateinamerikanische, arabische, jüdische, indigene oder pazifische Herkünfte oder Hintergründe verfügen. (Mut gegen rechte Gewalt, Heinrich-Böll-Stiftung)