Warum dieser Künstler Rechte derzeit so sehr aufregt

Diese Installation sorgt in Dresden derzeit für heftige Diskussionen und Polizeieinsätze:

Bei der Einweihung am Dienstag haben rechte Demonstranten mit "Weg mit dem Schrott"- und "Volksverräter"-Rufen gegen das Kunstwerk protestiert und gegen den Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert.

Wir haben mit dem deutsch-syrischen Künstler Manaf Halbouni über seine Kunst gesprochen (siehe unten). Er wurde 1984 als Sohn eines Syrers und einer Deutschen geboren, seit 2008 lebt er in Dresden. Dort ist er Meisterschüler bei Eberhard Bosslet an der Hochschule für Bildende Künste. Zuvor studierte er Bildhauerei an der Universität der Schönen Künste in Damaskus.