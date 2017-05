Ein Künstler verwandelt Staatschefs in Flüchtlinge – aber nicht, um sie bloßzustellen

"Klar habe ich am Anfang viel Wut in mir gespürt, wenn ich an Politiker wie Assad denke", sagt Abdalla. "Aber dann merkte ich, dass es besser ist, diese Wut in Stärke zu verwandeln – indem ich den Mächtigen ihre Stärke nehme."

Seine Arbeiten wurden bereits in Großbritannien, im Libanon und auf der Biennale in Berlin gezeigt. Die aktuelle Sammlung "The Vulnerability" hängt in der Ayyam Gallery in Dubai. Wen es dort allerdings nicht zu sehen gibt: den Herrscher von Dubai.