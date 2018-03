Dieser 18-Jährige macht Fotos mit billigen Einwegkameras – und wird damit berühmt

Future

Restaurant-Besuche, Shopping, Partys, Körperpflege, Reisen: Das sind die Zutaten für ein perfektes Influencer-Leben. Zutaten, die alle Geld kosten.

Wenn man so ein Leben lebt, das Geld aber nicht hat, führt das zu: richtig, Schulden. Dass diese Rechnung tatsächlich so einfach ist, musste auch Lissette Calveiro feststellen. Für einen perfekten Instagram-Feed gab sie Geld aus, das sie nicht hatte – und häufte so 10.000 Dollar Schulden an.

Lissette, die in der PR-Branche arbeitet, zieht 2013 für ein Praktikum von Miami nach New York, und wird dort gleich vom "Sex and the City"-Spirit erfasst. Auf Instagram möchte sie ihre Geschichte erzählen, Titel: "Wie ich als Millennial in New York lebe".

Das Wichtigste dabei natürlich: dass es gut aussieht. Also geht Lissette häufig und ausgiebig shoppen – während sie bei ihrem Praktikum leider nur eine Beförderungspauschale bekommt.