Diese Nacktfotos zeigen: In China sollte man Künstlern endlich mehr Freiheiten lassen

Fast immer ohne Mimik schneiden sie sich ihre Hose so auf, dass der Penis herausfällt, legen sich eine Tulpe so auf den Unterkörper, dass es aussieht, als würde sie der Vagina entwachsen. Ohne Lächeln und ohne Zweifel , regungslos ziehen sie sich aus und zeigen ihre Körper. Dabei werden auch immer wieder Geschlechterrollen in Frage gestellt, nicht jeder ist hier traditionell Mann oder traditionell Frau. Ein Foto zeigt einen schmalen, weiblichen Körper – doch zwischen den Beinen lässt sich ein Penis erahnen.

Auf anderen Fotos balancieren die Menschen am Abgrund der Seele , sie tauchen tief unter in Badewannen, beißen sich aneinander fest, rauchen viel, lassen den Blick schweifen über die Dächer der Stadt.

Trotzdem macht er was mit China, er verletzt moralische und soziale Tabus. Zeigt, dass er nicht einverstanden ist mit einem politischen System, in dem Künstler und Andersdenkende unterdrückt und gejagt werden. Wer in China auf Menschenrechtler und Freiheitskämpfer macht, der wird vom autoritären Regime verfolgt.



Spätestens, seit der chinesische Konzeptkünstler Ai Weiwei im Jahr 2011 für kurze Zeit inhaftiert wurde, machen sich Kreative in dem Land immer wieder dafür stark, sich individuell entfalten zu können und den Staat kritisieren zu dürfen.