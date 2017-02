Überall sind Brüste! Das hat nur leider nichts mit der Realität zu tun

"Ich möchte in einer Zeit leben, in der nackte Frauenkörper nicht sofort mit Erotik verbunden werden", sagt Annique Delphine, Fotografin aus Berlin. Jahrelang arbeitete sie selbst als Model, sie flog um die Welt, lebte einige Zeit in Los Angeles. Über sich gelernt hat sie in all der Zeit nur eins: "Ich bin zu dick, zu dünn, zu klein, zu groß."