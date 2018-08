Eine einzelne Session, in der der Künstler Menschen bemalt, kann zwei bis drei, aber auch an die acht Stunden dauern. Es kommt auf das Tier, die Menge an Modellen und die Posen an, die die Bemalten einnehmen müssen.

Johannes Vorliebe zu Naturmotiven kommt übrigens von den Erfahrungen, die er als Kind gemacht hat. "Ich kannte damals schon mehr Tiere als Erwachsene, habe immer Tiere gezeichnet und Tierbücher angesehen", sagt er.