Wer hat's gemalt?

Gerechtigkeit

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will noch diesen Sommer sogenannte "Hotspots" für Flüchtlinge in Nordafrika einführen (Al Jazeera), jetzt hat sich auch der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff, dafür ausgesprochen: Flüchtlinge, die aus Afrika nach Europa gelangen wollen, sollen bereits dort in Auffanglagern registriert werden.

Ein Aufnahmelager, dass von dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen geleitet würde, sei "definitiv eine humanitäre Verbesserung und ist deswegen begrüßenswert," sagte er dem Deutschlandfunk.

Das Konzept ist aber sehr umstritten. Dahinter stecken zwei Ideen: