Warum dieser Papa Superhelden auf Brottüten malt

Art

Eine Stunde arbeitet der Vater an einer Brottüte, verziert sie mit einem Superheld, Monster oder Tier. 400 Tüten hat er schon bemalt. Dominick Cabalo arbeitet als Grafiker in der Unterhaltungsindustrie – und er will seinem Sohn Nicholas mit der Tütenkunst helfen, in der Schule besser klar zu kommen.