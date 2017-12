Was Menschen tun, wenn sie sich unbeobachtet fühlen

Was diese Momente so besonders macht: Sie können eigentlich nicht wirklich dokumentiert werden. Denn wenn es so wäre, würden sich die Personen anders verhalten. Aus diesem Grund zeichnet Amanda die Personen.

Sie zeichnet Menschen in Situationen, in denen sie sich unbeobachtet fühlen. Alleine oder zusammen mit Menschen, mit denen sie sich wohlfühlen .

"Wenn wir Paare in den Medien sehen, halten sie sich an den Händen, lachen oder küssen sich. Aber wie verhalten sich diese Menschen, wenn niemand in ihrer Nähe ist." Sie fühlte sich beinahe überschwemmt von all den perfekten Fotos – also entschied sie sich dazu, das zu ändern, erzählt sie bento.

Kunst war in Amandas Leben schon immer allgegenwärtig: Seit ihrer Kindheit zeichnet sie, nahm an Kursen teil. Nach ihrem Studium arbeitete sie als Illustratorin für ein Magazin in Los Angeles, bis sie sich vor zwei Jahren selbstständig machte.

Inspiriert fühlt sich Amanda durch einfache Alltagsmomente, aber auch von Künstlern wie Tim Burton. Und von Cartoons, die sie in ihrer Kindheit geguckt hat – wie "The Rugrats" oder "Hey Arnold".

