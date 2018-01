Ja, manche Menschen haben Akne. Nein, sie müssen sie nicht verstecken

Der 20-jährige Kunststudent aus New York hat seit der achten Klasse starke Akne – also seit rund sieben Jahren. Er kennt sich aus mit den damit verbundenen Gefühlen, den Ratschlägen und sämtlichen Versuchen, etwas dagegen zu unternehmen.

"In Magazinen und in der Werbung werden einem immer Wege gezeigt, wie man Akne angeblich loswerden kann", sagt Peter, "aber sehr selten wird den Menschen dort gesagt, dass Akne ganz normal ist." Und nicht alle Formen von Akne lassen sich von teuren Produkten oder einer anderen Ernährung beeindrucken.

Wenn man es also nicht ändern kann – warum dann nicht einfach die Akne akzeptieren?

Das ist gar nicht so leicht. In den sozialen Medien taucht zwar immer mehr zum Thema Body Positivity auf, also Posts, in denen sich Menschen so akzeptieren, wie sie sind. Egal, ob sie in Schönheitsideale passen oder nicht.

Dabei geht es oft um Gewicht oder um Fitness, selten um die Haut. "Es ist zwar inspirierend zu sehen, dass die Menschen anfangen, sich selbst und ihr Aussehen zu akzeptieren", sagt Peter zu bento, "doch ich habe nur sehr wenige solcher Posts von Personen mit Akne gefunden."

Mit seinen Fotos will er deshalb diesen Menschen helfen, sich so zu zeigen, wie sie sind. Und was würde er jemandem sagen, der das nicht schafft? Dass es nichts Unnormales ist: