Marisa wollte Nacktfotos in Ägypten machen. Dann wurde sie festgenommen

"Für viele Ägypter sind Nacktfotos automatisch Pornos."

Marisa schlüpft in das Pharaonengrab, schaut, ob auch keiner kommt und lässt ihren Umhang von den Schultern gleiten. Sie ist jetzt nackt, von einer auf die andere Sekunde ändert sich Körperspannung. "Es ist der Moment, in dem dein Herz still steht", erzählt Marisa. Dann macht sich ihr Fotograf Jesse an die Arbeit.

Marisa wollte Nacktfotos in Ägypten schießen – für die heimlichen Aufnahmen blieben ihr immer nur wenige Augenblicke.

Im April war sie in Ägypten, jetzt hat sie die Fotos veröffentlicht. Sie war an den Pyramiden von Giza und im Karnak-Tempel in Luxor. Dort wurden sie und ihr Fotograf schließlich verhaftet. Das Risiko war es trotzdem wert, sagt Marisa heute: "Es ging darum, an ein längst vergessenes, liberales Ägypten zu erinnern".