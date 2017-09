Zwei Fotografinnen feiern den weiblichen Hintern – und es ist wunderschön

Wir beiden sind in einer westlichen, leistungsorientierten Gesellschaft aufgewachsen, die sehr hohe Ansprüche an das Aussehen von Frauen stellt. Dieses Projekt, und ganz besonders die Gespräche, die wir mit den Frauen führen, haben uns wirklich geholfen, geduldiger und freundlicher zu uns selbst und anderen zu sein.

Am Anfang haben uns viele Leute kritisiert, weil wir "jung" sind, und durchschnittliche Körper haben. Aber das zeigt für mich nur das Unverständnis davon, wie komplex Selbstbewusstsein ist: Denn das alles liegt in unseren Köpfen, und nicht daran, wie jemand tatsächlich aussieht.

Wie läuft so ein Shooting ab?

Emilie und ich sind immer beide anwesend. Wir wissen vorher nie, wie der Ort aussehen wird: Das Model sucht sich selbst aus, wo sie sich wohlfühlt, und welcher Ort am besten zu ihr passt. Das kann in ihrer Küche sein, draußen im Wald, beim in den See Springen, egal!

Das Shooting selbst dauert höchstens 15 Minuten, Emili macht etwa 3-4 Bilder. Alle unsere Fotos werden mit einer 120mm Kamera gemacht und niemals gephotoshopt.